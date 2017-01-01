В Минсоцполитики рассказали, будут ли должников лишать субсидии
Должников по оплате коммунальных услуг будут лишать субсидии, если размер долга превышает 1400 грн. Но есть некоторые исключения. Об этом сообщили в Минсоцполитики.
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Если домохозяйство погасило долг по коммуналке, то субсидию могут восстановить в начале следующего отопительного сезона:
- если есть документальное подтверждение уплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации;
- если должник обжаловал задолженность в судебном порядке.
В то же время, субсидию могут назначить даже если есть задолженность в случае критических обстоятельств. Это должна решить местная власть.
“Решение о назначении (отказе в назначении) жилищной субсидии в таких случаях принимает комиссия“, — говорится в сообщении.
Напомним, в Минсоцполитики рассказали, может ли человек получать субсидию не по прописке.
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