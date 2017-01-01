Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Минсоцполитики рассказали, будут ли должников лишать субсидии

Комментариев: 0
Есть исключения, когда в случае долга субсидию отбирать не будут.
Если домохозяйство погасило долг по коммуналке, то субсидию могут восстановить в начале следующего отопительного сезона
Если домохозяйство погасило долг по коммуналке, то субсидию могут восстановить в начале следующего отопительного сезона
depositphotos.com

Должников по оплате коммунальных услуг будут лишать субсидии, если размер долга превышает 1400 грн. Но есть некоторые исключения. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Читай также: Кабмин принял важное решение по монетизации субсидий

Если домохозяйство погасило долг по коммуналке, то субсидию могут восстановить в начале следующего отопительного сезона:

  • если есть документальное подтверждение уплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации;
  • если должник обжаловал задолженность в судебном порядке.

В то же время, субсидию могут назначить даже если есть задолженность в случае критических обстоятельств. Это должна решить местная власть.

“Решение о назначении (отказе в назначении) жилищной субсидии в таких случаях принимает комиссия“, — говорится в сообщении.

Напомним, в Минсоцполитики рассказали, может ли человек получать субсидию не по прописке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: субсидии, долги по коммуналке, коммуналка, Минсоцполитики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь