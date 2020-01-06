Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский призвал оманцев участвовать в приватизации в Украине

Комментариев: 2
Президент встретился с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман.
Владимир Зеленский встретился с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршид
Владимир Зеленский встретился с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршид
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршид. Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

Читай также: Зеленский получил 5 миллионов от “Квартала 95“

Во время встречи стороны договорились активизировать сотрудничество в сфере двустороннего инвестирования.

Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня наша страна предлагает выгодные проекты для инвестирования. Президент подчеркнул, что сегодня власть работает над созданием благоприятной атмосферы для ведения бизнеса.

Также Зеленский призвал оманских партнеров поучаствовать в проведении приватизации в Украине.

“Оманская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере и приняла приглашение Владимира Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества“, говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Зеленсикй, Оман, инвестиции
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Духовный_скреп    06.01.2020, 14:56
Оценка:  0
Духовный_скреп
Счиитай,что завтра уже побегут наперегонки.)))
vingorski    06.01.2020, 14:54
Оценка:  0
vingorski
это типа он завеет туда бабла, они типа вложат его бабло в Украинскую экономику? а ничего что все налоги уйдут в Оман для ЗЕ?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь