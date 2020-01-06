Зеленский призвал оманцев участвовать в приватизации в Украине

Президент встретился с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршид. Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

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Во время встречи стороны договорились активизировать сотрудничество в сфере двустороннего инвестирования.



Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня наша страна предлагает выгодные проекты для инвестирования. Президент подчеркнул, что сегодня власть работает над созданием благоприятной атмосферы для ведения бизнеса.

Также Зеленский призвал оманских партнеров поучаствовать в проведении приватизации в Украине.

“Оманская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере и приняла приглашение Владимира Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества“, говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес.

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