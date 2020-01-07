Замедление роста: Эксперты дали прогноз про развитию мировой экономики

Экономисты считают, что в этом году мировая экономика вырастет лишь на 3,4%.

В 2020 году мировую экономику ждет замедление темпов роста. Об этом рассказали эксперты из консалтингового агентства PwC, пишет РБК.

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Экономисты считают, что в этом году мировая экономика вырастет лишь на 3,4%. В прошлом году этот показатель находился на уровне 3,8%.

В то же время, эксперты оптимистично настроены на показатели в сфере услуг. Прогнозы гласят, что мировой экспорт в этом году достигнет 7 трлн долларов. Лидерами останутся США и Великобритания.

“Мы должны четко понимать, что происходит глобальное замедление роста экономики , которое характеризуется продолжением интеграции и экономического развития, но более медленными темпами, ниже средних“, – рассказал старший экономист PwC Баррет Купелян.

Также эксперты считают, что в этом году в мире вырастет количество рабочих мест.

Напомним, в Минэкономики дали прогноз по курсу доллара.

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