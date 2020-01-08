Как вернуться к работе после праздников: Советы

Возвращаться в рабочий ритм лучше всего постепенно .

Украинцы постепенно после новогодних праздников начинают входить в рабочий ритм. Но всем нам знакомо ощущение, когда сложно вернуться к работе после нескольких дней отдыха. Как облегчить это состояние и снова вернуться в рабочую колею, пишет Delo.ua.

Читай также: Цифровизация в Украине: Что нас ждет в 2020 году

1. Составьте список дел

Список поможет расставить приоритеты и задать рабочее настроение. Напишите все задачи, которые должны выполнить за месяц. Пересортируйте пункты, подумайте, какие из них срочные, важные, какие второстепенные.

Начните выполнять некоторые важные пункты из списка уже сегодня. Так вы постепенно сможете снова войти в рабочий ритм.

2. Обработайте электронную почту

Наверняка за праздники у вас накопилось много непрочитанных писем — разберитесь с ними. Современные почтовые ящики позволяют сортировать письма по важности и срочности ответа. Когда закончите с сортировкой, отвечайте сразу на самые срочные письма.

Читай также: Экономисты критикуют повышение зарплат бюджетникам

3. Перенесите совещания

Если на этой неделе можно обойтись без совещания, тогда переносите смело. Дайте себе несколько дней для восстановления на работе. Если есть срочные вопросы, попробуйте их решить с помощью деловой переписки, и только если не получится — созывайте совещание.

4. Не забывайте о перерывах

Помните, что любая работа требует паузы. Делайте небольшие перерывы в течение рабочего дня, прогуляйтесь во время обеденного перерыва, заварите вкусный чай. Таким образом вы поможете себе немного расслабится во время первых рабочих дней после праздников.

Напомним, эксперты назвали тренды на рынке труда в 2020 году.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram