Курс доллара резко вырос в обменниках

Наличный курс американской валюты вырос на 24-28 копеек. Европейская валюта подорожала на 14-25 копеек.

Вобменниках киевских банков в четверг, 9 января, резко подскочил курс доллара, сообщает BIN.ua.

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Так, курс продажи вырос на 24 копейки - до 24,2394 UAH/USD, курс покупки - на 27,49 коп. до 23,7533 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 24,36 коп. до 26,2615 UAH/EUR, курс продажи повысился на 14,29 коп. до 26,9027 UAH/EUR.

Напомним, НБУ начал финансовый год с покупки валюты.

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