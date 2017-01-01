Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Курс доллара резко вырос в обменниках

Комментариев: 0
Наличный курс американской валюты вырос на 24-28 копеек. Европейская валюта подорожала на 14-25 копеек.
Наличный доллар подорожал
Наличный доллар подорожал
depositphotos.com

Вобменниках киевских банков в четверг, 9 января, резко подскочил курс доллара, сообщает BIN.ua.

Читай также: Золотовалютные запасы Украины достигли семилетнего максимума - НБУ

Так, курс продажи вырос на 24 копейки - до 24,2394 UAH/USD, курс покупки - на 27,49 коп. до 23,7533 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 24,36 коп. до 26,2615 UAH/EUR, курс продажи повысился на 14,29 коп. до 26,9027 UAH/EUR.

Напомним, НБУ начал финансовый год с покупки валюты.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: валютный рынок, курс валют, обмен валют, курс гривны, наличный курс валют, курс доллара к гривне, наличный курс доллара, курс доллара сегодня, обменник
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь