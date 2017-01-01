Декларацию о доходах необходимо подать до 30 апреля.

1 января в Украине началась декларационная кампания 2020 года depositphotos.com

1 января в Украине началась декларационная кампания 2020 года. Украинцы до 30 апреля должны задекларировать все доходы, которые получили в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

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Подать декларацию можно в лично, направить по почте или заполнить в электронном виде.

Подавать декларацию должны те люди, которые получают средства от физических лиц, не зарегистрированных в качестве самозанятых лиц.

Декларировать нужно доходы от предоставления в аренду какого-либо имущества, наследство, доходы налоговых агентов, которые не подлежали налогообложению при выплате, иностранные доходы.

Напомним, стало известно, на что украинцы потратили больше всего денег в 2019 году.

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