В Украине началась декларационная кампания
1 января в Украине началась декларационная кампания 2020 года. Украинцы до 30 апреля должны задекларировать все доходы, которые получили в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
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Подать декларацию можно в лично, направить по почте или заполнить в электронном виде.
Подавать декларацию должны те люди, которые получают средства от физических лиц, не зарегистрированных в качестве самозанятых лиц.
Декларировать нужно доходы от предоставления в аренду какого-либо имущества, наследство, доходы налоговых агентов, которые не подлежали налогообложению при выплате, иностранные доходы.
Напомним, стало известно, на что украинцы потратили больше всего денег в 2019 году.
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