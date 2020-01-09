Стало известно сколько зарабатывает министр Кабмина

За осень 2019 года Дубилет заработал больше 90 тыс грн.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет за осень 2019 года получил зарплату в размере около 90 тысяч гривен. Об этом пишет УНН.

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В сентябре зарплата Дубилета составила 48 тыс грн — 16 тыс — оклад, 16 тыс — надбавка за активную работу, 16 тыс — премия. Таким образом, если отнять налоги, Дубилет получил 38 640,00 грн. По такой же схеме Дубилт получил зарплату и в октябре.

В ноябре министру не начислили надбавку и премию, получилось 16 тыс грн, а если вычесть налоги, то - 12 880,00 грн.

Напомним, Зеленский получил 5 миллионов от “Квартала 95“.

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