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Курс валют на 10 января: гривна ускорила падение

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Курс американской валюты на межбанке вырос в продаже на 12 копеек и достиг уровня 24,12 гривен за доллар.
Доллар снова подорожал
Доллар снова подорожал
Пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины на пятницу, 10 января, опустил курс гривны более чем на 28 копеек – до 24,11 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 9 января.

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В последний раз доллар торговался выше отметки в 24,11 гривен в конце ноября 2019 года.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,1190 гривны (+0,2845);

– 100 евро – 26,7998 гривны (+0,3089).

Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже поднялся на 12 копеек до 24,12 гривен за доллар, курс в покупке вырос на 12,5 копеек – до 24,0950 гривен за доллар. Курс евро в продаже поднялся на 10 копеек – 26,79 гривен за евро.

Напомним, в МВФ назвали причины роста гривны.

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