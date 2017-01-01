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Названа сумма, которую Украина выплатит МВФ за год

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Самые крупные выплаты назначены на 13 марта и 11 сентября. Всего Украина в 2020 году должна выплатить МВФ около 1,4 млрд долларов.
Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в этом году
Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в этом году
Getty Images

Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 1,4 млрд долларов в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные на сайте МВФ, передают Українські Новини.

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Согласно нынешнему графику, в текущем году Украина обязана выплатить МВФ 999,648 млн СПЗ (спецправа заимствования).

По курсу НБУ на начало января это составляет порядка 1,4 млрд долларов. Первый платеж МВФ запланирован на 1 февраля в размере почти 55 млн СПЗ, а уже 4 февраля необходимо заплатить еще 98,5 млн СПЗ.

Самые крупные выплаты назначены на 13 марта и 11 сентября – по 295,5 млн СПЗ.

Последние платежы в текущем году запланированы на 1 ноября – почти 50 млн СПЗ.

Напомним, в МВФ назвали причины роста гривны.

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Теги: кредиты, МВФ, госдолг, Укриана, кредит
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