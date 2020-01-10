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Украина попала в рейтинг стран, нарушающих авторские права

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Наша страна оказалась в списке стран второго приоритета.
Украина оказалась в списке стран, нарушающих права интеллектуальной собственности
Украина оказалась в списке стран, нарушающих права интеллектуальной собственности
depositphotos.com

Украина оказалась в списке стран, нарушающих права интеллектуальной собственности. Годовой доклад Еврокомиссии по защите и обеспечению прав интеллектуальной собственности в третьих странах обнародовали на официальном сайте учреждения.

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Наша страна оказалась в списке стран второго приоритета — это означает, что украинцы слишком часто нарушают авторские права. По количеству нарушений мы уступаем лишь Китаю.

“Индия, Индонезия, Россия, Турция и Украина остаются странами 2-го приоритета. В этих странах обнаружили серьезные системные проблемы в сфере защиты и соблюдения прав интеллектуальной собственности, что вызывает существенный вред для бизнеса Евросоюза. По сравнению с предыдущим докладом, у этих стран не было прогресса, или продемонстрировали лишь ограниченный прогресс в решении этих беспокойств“, — говорится в документе.

Более того, в ЕС убеждены, что Украина не имеет хорошей законодательной базы, которая бы помогла защищать авторские права.

Напомним, в Кабмине назвали риски для экономики в 2020 году.

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Теги: авторские права, интеллектуальная собственность, Украина
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  10.01.2020, 11:34
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гость
ХА-ХА...Учитывая продажу советского оружия и технологий Уркаина лидирует в пиратстве!Можно было как говориться"понять-простить&q uot;,при СССРсовместно создавали потенциал...НО!Коли открестились от совкового прошлого,то и от его достижений зась!Впрочем что от ублюдков спрашивать?
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