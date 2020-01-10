Украина попала в рейтинг стран, нарушающих авторские права

Наша страна оказалась в списке стран второго приоритета.

Украина оказалась в списке стран, нарушающих права интеллектуальной собственности. Годовой доклад Еврокомиссии по защите и обеспечению прав интеллектуальной собственности в третьих странах обнародовали на официальном сайте учреждения.

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Наша страна оказалась в списке стран второго приоритета — это означает, что украинцы слишком часто нарушают авторские права. По количеству нарушений мы уступаем лишь Китаю.

“Индия, Индонезия, Россия, Турция и Украина остаются странами 2-го приоритета. В этих странах обнаружили серьезные системные проблемы в сфере защиты и соблюдения прав интеллектуальной собственности, что вызывает существенный вред для бизнеса Евросоюза. По сравнению с предыдущим докладом, у этих стран не было прогресса, или продемонстрировали лишь ограниченный прогресс в решении этих беспокойств“, — говорится в документе.

Более того, в ЕС убеждены, что Украина не имеет хорошей законодательной базы, которая бы помогла защищать авторские права.

Напомним, в Кабмине назвали риски для экономики в 2020 году.



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