Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рост доллара в обменниках замедлился

Комментариев: 0
Накануне американская валюта в обменниках подорожала на 24-28 копеек, а сегодня - на 11-12 копеек.
Наличный доллар достиг 24 гривен
Наличный доллар достиг 24 гривен
depositphotos.com

Наличный доллар в обменниках киевских банков продолжает стремительно дорожать второй день подряд, сообщает BIN.ua.

Читай также: Названа сумма, которую Украина выплатит МВФ за год

Так, в пятницу, 10 января, курс продажи наличного доллара вырос на 11 копеек - до 24,3745 UAH/USD, курс покупки - на 12,33 коп. до 23,8884 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 6,17 коп. до 26,3323 UAH/EUR, курс продажи повысился на 7,67 коп. до 27,0132 UAH/EUR.

Напомним, Нацбанк разрешит менять валюту онлайн.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram  

Поделись:
Теги: валютный рынок, курс валют, обмен валют, курс гривны, наличный курс валют, курс доллара к гривне, наличный курс доллара, курс доллара сегодня, обменник
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь