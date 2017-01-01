Рост доллара в обменниках замедлился

Накануне американская валюта в обменниках подорожала на 24-28 копеек, а сегодня - на 11-12 копеек.

Наличный доллар в обменниках киевских банков продолжает стремительно дорожать второй день подряд, сообщает BIN.ua.

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Так, в пятницу, 10 января, курс продажи наличного доллара вырос на 11 копеек - до 24,3745 UAH/USD, курс покупки - на 12,33 коп. до 23,8884 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 6,17 коп. до 26,3323 UAH/EUR, курс продажи повысился на 7,67 коп. до 27,0132 UAH/EUR.

Напомним, Нацбанк разрешит менять валюту онлайн.

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