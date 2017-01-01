Минсоцполитики теперь будет контролировать часть соцвыплат для украинцев

Это позволит сократить путь средств из бюджета до получателя.

Минсоцполитики теперь будет контролировать часть соцвыплат для населения depositphotos.com

Минсоцполитики теперь будет контролировать часть соцвыплат для населения. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

“Речь идет о помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, малообеспеченным семьям, при рождении ребенка, одиноким матерям и др., а также выплату льгот и жилищных субсидий на ЖКУ и приобретение твердого и жидкого топлива и сжиженного газа в денежной форме“, - заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Замминистр утверждает, что подобные изменения позполят сократить путь средств из госбюждета до получателя, своевременно реагировать на нужды населения, а также упростить администрирование доходов.

“Благодаря принятым решением, с 2020 года Минсоцполитики сможет перераспределять соответствующие расходы за 1-3 дня“, - подчеркнул Музыченко.

Напомним, в Минсоцполитики рассказали, будут ли должников лишать субсидии.

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