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Путин пришел на рождественскую службу в кардигане за 3000 долларов

Комментариев: 7
Кардиган от итальянского бренда Loro Piana.
Владимир Путин
Владимир Путин
kremlin.ru

В интернете уже несколько дней пользователи активно обсуждают кардиган президента РФ Владимира Путина, который он надел на рождественскую службу в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, пишет Obozrevatel.

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Как оказалось, кашемировый кардиган Путина сделан итальянским брендом Loro Piana. Вещь принадлежит к зимней коллекции 2017 года. Цена подобного свитера из новой коллекции составляет около 3 тыс евро.

Напомним, нардеп пришла в Раду с сумкой за 35 000 грн.

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Теги: Путин, кардиган Путина, Loro Piana
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Комментариев (7)
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Осталось 300 символов
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Духовный_скреп    10.01.2020, 17:47
Оценка:  +4
Духовный_скреп
А чё Москвошвея,кроме ватников, сляпить ничего нормального не может?Вяликие))
гость  (аноним)  10.01.2020, 17:29
Оценка:  -1
гость
А деткам пузики обслюнявил? Педофил латентный
гость  (аноним)  10.01.2020, 17:27
Оценка:  -1
гость
Половина кацапского бюджета? Хиппует, плесень
гость  (аноним)  10.01.2020, 17:25
Оценка:  -1
гость
Кацапы- вы верите в то что это Путин? Это очередной двойник. Вами правят войска Берл Лазара.
Yurko_2019    10.01.2020, 17:18
Оценка:  0
Yurko_2019
Треба було бульдозером переїхати. Імпортозаміщення все таки
гость  (аноним)  10.01.2020, 17:17
Оценка:  -1
гость
Это то говно которое женщинами и детьми прикрывается поверх бронежилета
гость  (аноним)  10.01.2020, 17:15
Оценка:  -1
гость
Мразота русофашисто ни облика ни морали
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