Путин пришел на рождественскую службу в кардигане за 3000 долларов

Кардиган от итальянского бренда Loro Piana.

В интернете уже несколько дней пользователи активно обсуждают кардиган президента РФ Владимира Путина, который он надел на рождественскую службу в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, пишет Obozrevatel.

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Как оказалось, кашемировый кардиган Путина сделан итальянским брендом Loro Piana. Вещь принадлежит к зимней коллекции 2017 года. Цена подобного свитера из новой коллекции составляет около 3 тыс евро.

Напомним, нардеп пришла в Раду с сумкой за 35 000 грн.

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