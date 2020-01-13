Четверть АЗС в Украине нелегальные – премьер

Правительство решило бороться с теневым рынком нефтепродуктов в Украине и поламать все схемы, сообщил Гончарук.

Доля нелегальных АЗС на украинском рынке составляла 25%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

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Поэтому правительство решило бороться с теневым рынком нефтепродуктов в Украине. Гончарук обещает, что все схемы будут разоблачены и ликвидированы, а их участники - привлечены к ответственности.

“Для нас понятна обеспокоенность игроков на рынке из-за нечестной конкуренции и демпинга со стороны “теневиков“. По инициативе президента мы начали широкую кампанию по ликвидации теневых схем торговли нефтепродуктами“, - отметил глава правительства.

По его словам, всего осуществили 2200 проверок силами ГФС, Нацполиции и СБУ, проверили информацию о 1399 нелегальных АЗС, изъяли из оборота 4000 тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму 93,4 млн грн, а также оборудование на сумму 94,2 млн грн.

“Правительство сделало решительные шаги. Совместно с нефтетрейдерами мы продолжим борьбу с нелегальными АЗС. Об этом мы договорились на очередной встрече сегодня. Украинцы будут покупать топливо европейского качества только у лицензированных нефтетрейдеров. Это один из приоритетов нашего правительства“, - заверил Гончарук.

Напомним, Гончарук поручил закрыть нелегальные АЗС.

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