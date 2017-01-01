Аналитики оценили экономические возможности украинцев

Финансовые возможности граждан улучшились перед выборами в 2019 году, но позже начали стремительно падать.

Значение Индекса экономических возможностей населения в декабре 2019 года ( 96 пунктов) стало самым низким показателем года. Об этом говорится в исследовании Центра Разумкова.

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Такой результат, по мнению экспертов, стал ожидаемым, учитывая на негативную динамику ухудшения уровня с августа 2019 года - периода, который соотносится с деятельностью новой властной команды.

Аналитики также назвали составляющие ухудшения Индекса экономических возможностей населения в декабре: торможение повышения средних зарплат - с августа по ноябрь средняя номинальная зарплата не выросла: в сентябре - 10 687 грн, в ноябре - 10 679 грн. Реальная средняя зарплата, несмотря на ускорение инфляции в осенние месяцы, даже уменьшилась примерно на 1%.

Также к составляющим отнесли рост задолженности по выплатам заработной платы - на конец июля задолженность составляла 2,7 млрд грн, а в октябре-ноябре достигла 3,2-3,4 млрд грн.. Также остаются неудовлетворительными показатели, связанные с кредитованием населения (низкие объемы кредитования при сохранении высоких кредитных ставок) - с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года объем кредитов домохозяйствам вырос лишь на 4,4%, а процентные ставки по новым кредитам домохозяйствам (за тот же период) выросли с 31% до 33%; ухудшением расчетов в жилищно-коммунальной сфере (вследствие сохранения высоких тарифов и указанной консервации зарплат) - месячный уровень покрытия оплатой начисленных сумм за жилищно-коммунальные услуги в ноябре упал ниже 50%; снижение показателей занятости в осенне-зимний период по сравнению с весенне-летним (хотя это сезонное явление, в т.ч. вследствие возвращения части “заробитчан“ с сельскохозяйственных работ за границей, однако влияние его на оценку благосостояния является значительным).

Напомним, Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП.

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