Гончарук пообещал вывести экономику из "тени"
Премьер анонсировал детенизацию украинской экономики до конца текущего года. Закрытие нелегальных АЗС и игорного бизнеса – начало борьбы, сообщил Гончарук.
Правительство Украины начало работу по детенизации украинской экономики и обещает ее завершить в 2020 году. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.
“Теневые схемы - это средства, украденные у каждого украинца. 2020-й год станет годом детенизации украинской экономики“, - отметил Гончарук.
По его словам, на сегодняшний день уже ведется работа в нескольких направлениях.
“Мы уже начали с нелегальных АЗС, игорного бизнеса и учета древесины“, - подчеркнул Гончарук.
Напомним, в Кабмине пообещали помогать семьям, которые оказались в сложных обстоятельствах.
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