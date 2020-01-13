Кабмин отменит 40% форм Госстата для предприятий - Дубилет

В этом году планируют отменить 43 формы.

Кабмин планирует отменить около 40% форм Госстата, которые заполняют украинские предприятия. Об этом на странице в Facebook написал министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

Читай также: Какие реформы ждут украинскую экономику в 2020 году

По словам чиновника, это станет возможно благодаря аудиту, который проводится уже несколько месяцев.

“Главная идея реформы: не собирать у предприятий ту информацию, которая и так есть у государства. А также не собирать ту информацию, которая не используется для принятия управленческих решений“, - пишет Дубилет.

Чиновник акцентировал, что пока планируют отменить 43 из 110 форм. Это не повлияет на качество информации, которую для государства готовит Госстат.

В этом году планируют отменить:

Отчет об использовании и запасах топлива

Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле

Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях

Отчет о производстве и реализации промышленной продукции

Отчет об объемах реализованных услуг

Отчет по труду

Отчет о деятельности общественной организации

Отчет о производстве промышленной продукции по видам

Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами

Отчет о реализации продукции сельского хозяйства

Отчет о ценах производителей промышленной продукции

Отчет о деятельности учреждения высшего образования

Напомним, в Украине началась декларационная кампания.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram