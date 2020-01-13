Кабмин отменит 40% форм Госстата для предприятий - Дубилет
Кабмин планирует отменить около 40% форм Госстата, которые заполняют украинские предприятия. Об этом на странице в Facebook написал министр Кабмина Дмитрий Дубилет.
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По словам чиновника, это станет возможно благодаря аудиту, который проводится уже несколько месяцев.
“Главная идея реформы: не собирать у предприятий ту информацию, которая и так есть у государства. А также не собирать ту информацию, которая не используется для принятия управленческих решений“, - пишет Дубилет.
Чиновник акцентировал, что пока планируют отменить 43 из 110 форм. Это не повлияет на качество информации, которую для государства готовит Госстат.
В этом году планируют отменить:
- Отчет об использовании и запасах топлива
- Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле
- Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях
- Отчет о производстве и реализации промышленной продукции
- Отчет об объемах реализованных услуг
- Отчет по труду
- Отчет о деятельности общественной организации
- Отчет о производстве промышленной продукции по видам
- Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами
- Отчет о реализации продукции сельского хозяйства
- Отчет о ценах производителей промышленной продукции
- Отчет о деятельности учреждения высшего образования
Напомним, в Украине началась декларационная кампания.
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