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Кабмин отменит 40% форм Госстата для предприятий - Дубилет

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В этом году планируют отменить 43 формы.
Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет
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Кабмин планирует отменить около 40% форм Госстата, которые заполняют украинские предприятия. Об этом на странице в Facebook написал министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

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По словам чиновника, это станет возможно благодаря аудиту, который проводится уже несколько месяцев.

“Главная идея реформы: не собирать у предприятий ту информацию, которая и так есть у государства. А также не собирать ту информацию, которая не используется для принятия управленческих решений“, - пишет Дубилет.

Чиновник акцентировал, что пока планируют отменить 43 из 110 форм. Это не повлияет на качество информации, которую для государства готовит Госстат.

В этом году планируют отменить:

  • Отчет об использовании и запасах топлива
  • Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле
  • Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях
  • Отчет о производстве и реализации промышленной продукции
  • Отчет об объемах реализованных услуг
  • Отчет по труду
  • Отчет о деятельности общественной организации
  • Отчет о производстве промышленной продукции по видам
  • Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами
  • Отчет о реализации продукции сельского хозяйства
  • Отчет о ценах производителей промышленной продукции
  • Отчет о деятельности учреждения высшего образования

Напомним, в Украине началась декларационная кампания.

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Теги: Госстат, Дубилет, предприятия
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Zэsty    13.01.2020, 10:53
Оценка:  -18
Zэsty
Фурор!Феерия)) Всё явное станет тайным)))
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