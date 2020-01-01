Вырастут ли зарплаты в Украине в 2020 году — эксперты

Большинство экспертов прогнозируют повышение зарплат.

За квартал зарплаты могут повысить на 700-900 грн depositphotos.com

В этом году украинцам повысят зарплаты. Такого мнения придерживаются эксперты, пишет Сегодня.

За квартал зарплаты могут повысить на 700-900 грн — до 11600-11800 грн.

“Увеличение заработков связано с продолжающейся индексацией зарплат в корпоративном и госсекторе (ежегодный пересмотр соцстандартов) и необходимостью удерживать персонал на фоне оттока кадров за границу“, – говорит глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) Виктор Скаршевский считает, что зарплаты будут повышать из-за трудовой миграции — так работодатели смогут удержать сотрудников.

“Так как данное повышение вызвано не повышением производительности труда и созданием высокооплачиваемых рабочих мест, а дефицитом рабочей силы, темпы роста зарплат будут сокращаться. Тем не менее, средняя зарплата в марте 2020 г. может достигнуть 11500-11800 грн“, – прогнозирует Скаршевский.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, придерживает иного мнения. Эксперт считает, что трудовая миграция уже не будет сильно влиять на рост зарплат. Эксперт считает, что повышать зарплаты будут в плановом порядке.

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Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин вообще не видит причин для существенного повышения зарплат.

“Среднемесячная зарплата на конец первого квартала не изменится по сравнению с ноябрьской и составит около 10400 грн. Причина в том, что в январе заработки обычно снижаются из-за большого количества выходных дней, это влияет на среднюю зарплату по кварталу. Потом зарплаты снова пойдут вверх, превысив в марте 11000 грн“ – подсчитал Пендзин.

Напомним, в Украине заработал новый ресурс, который поможет с поиском работы.

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