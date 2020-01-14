В ПХГ Украины осталось 18 млрд кубов газа

В Украину за сутки поступило из Европы 11,7 млн кубометров газа. Весь объем был получен из Словакии.

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 12 января уменьшился до 18,056 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Оператора ГТС во вторник, 14 января.

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За прошедшие сутки газ в ПХГ Украины газ не закачивался. Вместе с тем из хранилищ было отобрано 67,88 млн кубометров газа.

Также указано, что в Украину за сутки поступило 11,706 млн кубов газа. Весь этот объем получен из Словакии. Из Венгрии и Польши газ не поступал вообще. При этом собственная добыча газа за сутки составила 56,67 млн куб. м газа.

Напомним, прокачка нефти на украинских НПЗ достигла пятилетнего максимума.

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