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В ПХГ Украины осталось 18 млрд кубов газа

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В Украину за сутки поступило из Европы 11,7 млн кубометров газа. Весь объем был получен из Словакии.
Запасы в ПХГ постепенно уменьшаются
Запасы в ПХГ постепенно уменьшаются
depositphotos.com

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 12 января уменьшился до 18,056 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Оператора ГТС во вторник, 14 января.

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За прошедшие сутки газ в ПХГ Украины газ не закачивался. Вместе с тем из хранилищ было отобрано 67,88 млн кубометров газа.

Также указано, что в Украину за сутки поступило 11,706 млн кубов газа. Весь этот объем получен из Словакии. Из Венгрии и Польши газ не поступал вообще. При этом собственная добыча газа за сутки составила 56,67 млн куб. м газа.

Напомним, прокачка нефти на украинских НПЗ достигла пятилетнего максимума.

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Теги: Украина, газ, ГТС, хранилище, запасы, хранилища, ПХГ
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гость  (аноним)  14.01.2020, 13:00
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Также указано, что в Украину за сутки поступило 11,706 млн кубов газа. Весь этот объем получен из Словакии.

И не настоебло сказки рассказывать? Газ был отобран из транзитной трубы и оплачен словакам, которые в свою очередь оплатили его России оставив себе маржу %25
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