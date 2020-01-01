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Украинцы получат новые платежки за коммуналку

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В платежках появится еще одна дополнительная графа.
Украинцы, которые живут в многоквартирных домах, будут получать новые платежки за коммунальные услуги
Украинцы, которые живут в многоквартирных домах, будут получать новые платежки за коммунальные услуги
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Украинцы, которые живут в многоквартирных домах, будут получать новые платежки за коммунальные услуги. Теперь будем платить дополнительные средства за обслуживание общедомового счетчика воды. Если его нет, то насчитают деньги на его установку. Кроме этого, ежемесячно будет колебаться стоимость отопления. Об этом сообщат ТСН.

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В платежках за отопление теперь будут указывать перерасчет и какую сумму удалось сэкономить. Теперь считать стоимость отопления будут по новой схеме, цена будет зависеть от стоимости газа. В тарифах предусмотрено, что тысяча кубометров газа стоит около 6 тыс грн, если газ будет стоить дешевле, то цену за отопление пересчитают.

В платежках добавилась еще одна графа - обслуживание узлов коммерческого учета. Речь идет о общедомовых счетчиках, которые стоят в подвалах и считают, сколько всего воды израсходовали жители дома. Сумма в платежке будет зависеть от того, какое количество квартир находится в доме. Деньги пойдут на обслуживание счетчиков, их ремонт.

Напомним, киевлянам снизят тарифы на отопление.

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Теги: коммуналка, тарифы на водоснабжение, тарифы на тепло
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