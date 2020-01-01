Доллар снова дорожает в обменниках

Наличный курс американской валюты вырос на 7-9 копеек. Евро подорожал на 9-12 копеек.

Курс доллара в обменниках киевских банков продолжает расти, сообщает BIN.ua.

Читай также: Курс валют на 14 января: гривна “застыла“

Так, во вторник, 14 января, курс продажи наличного доллара повысился на 7,50 коп. до 24,2174 UAH/USD, курс покупки – повысился на 8,24 коп. до 23,8624 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 12,26 коп. до 26,3806 UAH/EUR, курс продажи повысился на 9,67 коп. до 26,9200 UAH/EUR.

Напомним, эксперт дал новый прогноз по курсу доллара.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram