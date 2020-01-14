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Названы наиболее подорожавшие продукты в 2019 году

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Рейтинг подорожавших продуктов возглавляют яблоки, гречка и картофель. В то же время цены снизились на лук, морковь, свеклу и капусту.
Госстат назвал наиболее подорожавшие продукты
Госстат назвал наиболее подорожавшие продукты
depositphotos.com

Самым подорожавшим с начала 2019 года продуктом оказались яблоки, прибавившие в цене 77,4% - до 16,3 грн за кг. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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На втором месте - гречка, подорожавшая на 70,1% до 27,8 грн за кг. Замыкает тройку анти лидеров картофель. На него цены выросли на 69,2% до 16,3 грн за кг.

В то же время цены на лук снизились на 46,7% до 9,0 грн за кг, цены на морковь снизились на 46,4% до 6,4 грн за кг, цены на свеклу упали на 40,4% до 6,5 грн за кг, цены на капусту снизились на 31,6% до 6,1 грн за кг.

Кроме того, яйца подешевели на 14,2% до 21,1 грн за десяток.

 По данным Госстата, за 2019 год сигареты премиум-класса подорожали на 19,7% до 47,5 грн за пачку, а цены на водку выросли на 1,8% до 92,3 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 13,6% до 17,2 грн за бутылку.

Напомним, НБУ назвал причину замедления инфляции.

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Теги: цена, продукты, яблоки, картофель, Гречка, продукты питания, цены на продукты, Госстат, цены на рынках
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Путин-Xyйло    14.01.2020, 19:19
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Рейтинги - зашквар! В прошлом году картошка 5грн, морковка 15. В этом наоборот. Но главная новость - подорожала картошка Будем "голодать"?
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