Названы наиболее подорожавшие продукты в 2019 году
Самым подорожавшим с начала 2019 года продуктом оказались яблоки, прибавившие в цене 77,4% - до 16,3 грн за кг. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Читай также: Украинцы тратят на продукты 40% от “минималки“, британцы — лишь 7%: Исследование
На втором месте - гречка, подорожавшая на 70,1% до 27,8 грн за кг. Замыкает тройку анти лидеров картофель. На него цены выросли на 69,2% до 16,3 грн за кг.
В то же время цены на лук снизились на 46,7% до 9,0 грн за кг, цены на морковь снизились на 46,4% до 6,4 грн за кг, цены на свеклу упали на 40,4% до 6,5 грн за кг, цены на капусту снизились на 31,6% до 6,1 грн за кг.
Кроме того, яйца подешевели на 14,2% до 21,1 грн за десяток.
Напомним, НБУ назвал причину замедления инфляции.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил