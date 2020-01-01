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США и Китай подписали частичное торговое соглашение

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Соглашение должно помочь снизить напряженность между двумя странами.
В то же время, многие экспортные тарифы пока не меняются и остаются в силе
В то же время, многие экспортные тарифы пока не меняются и остаются в силе
depositphotos.com

США и Китай подписали частичное торговое соглашение. Об этом сообщает BBC.

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Документ подписали Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Государственного совета Китая Лю Хэ.

Соглашение должно помочь снизить напряженность между двумя странами.

Документ предполагает, что Китай должен будет приобрести американские услуги и товары на сумму 200 млрд долларов. Также планируется экспортировать американскую промышленную продукцию в Китай.

“С Китаем таких шагов раньше никогда не было - в сторону будущего, в котором торговля будет честной и взаимовыгодной“, - прокомментировал президент США Дональд Трамп.

Соглашение также предполагает, что США в два раза снизит некоторые пошлины. Китай, в то же время, пообещал, что будет ввозить больше американских товаров.

В то же время, многие экспортные тарифы пока не меняются остаются в силе.

Напомним, Китай сообщил, от чего отказался в торговой войне с США.

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Теги: США, Китай, тогровая война, торговое соглашение
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