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Нардеп пришла на работу с сумкой за 60 000

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Депутаты продолжают удивлять роскошными аксессуарами.
Леся Забуранная
Леся Забуранная
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Народные депутаты продолжают удивлять украинцев роскошной жизнью. Журналистам удалось запечатлеть дорогие брендовые аксессуары парламентариев. Об этом пишет Strana.ua.

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Народный депутат Леся Забуранная появилась в Верховной Раде с коралловой сумочкой от Сhristian Dior. Сумка — это популярная классическая модель бренда. Ориентировочная стоимость такого аксессуара составляет около 3 тыс долларов.

Леся Забуранная с сумкой Сhristian Dior
Леся Забуранная с сумкой Сhristian Dior
strana.ua

25-летняя нардеп Роксолана Пидласа также была замечена с дорогой сумкой. Роксолану заметили с сумкой Sicily от всемирно известного бренда Dolce & Gabbana. В модном доме утверждают, что эта модель — это культовый аксессуар. Стоит такая модель сумки 1 325 евро или 35 351 гривен.

Роксолана Пидласа с сумкой Dolce & Gabbana
Роксолана Пидласа с сумкой Dolce & Gabbana
strana.ua

Напомним, в Раде “засветилась“ нардеп с сумкой Gucci за 46 тысяч гривен.

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Теги: нардеп, Леся Забуранная, Роксолана Пидласа
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