Госстат сообщил, как изменились цены за девять лет
Государственная служба статистики сравнила потребительские цены на товары и услуги в Украине за последние годы. Об этом сообщает пресс-служба Госстата.
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Для анализа был взят декабрь 2019 года и декабрь 2010 года.
По данным статистического ведомства, за последние девять лет общая инфляция составила 173,8%, то есть цены выросли в 2,7 раза.
В то же время жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 440,0%, алкогольные напитки, табачные изделия - на 290,2%, транспорт - на 211,5%, Рестораны и гостиницы - на 151,9%, образование - на 146,6%, разные товары и услуги - на 146,0%, здравоохранение'я - 145,7%.
Продукты питания и безалкогольные напитки за дев'пять лет подорожали на 139,3%, предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья - на 105,6%, отдых и культура - на 102,1%, связь - на 69,1%, одежду и обувь - на 56,2%.
Напомним, названы наиболее подорожавшие продукты в 2019 году.
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