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Ожидания бизнеса ухудшаются три квартала подряд – НБУ

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Самые оптимистичные прогнозы у предприятий добывающей промышленности, отметили в Нацбанке.
Деловые ожидания украинского бизнеса постепенно ухудшаются
Деловые ожидания украинского бизнеса постепенно ухудшаются
Пресс-центр НБУ

Ожидания руководителей украинских предприятий относительно деловой активности снова ухудшились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка, обнародованные накануне.

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Так, в IV квартале 2019 года индекс деловых ожиданий (ИДО) на следующие 12 месяцев опустился до 112,0% (в I квартале было 119,7%, во II квартале – 117,8%, в III первом квартале – 115,3%).

При этом оживления деловой активности ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, кроме респондентов сельского хозяйства (ИДО 94,4). Самые оптимистичные прогнозы у предприятий добывающей промышленности (ИДО 121,5).

“Основным фактором, по оценкам бизнеса, который ограничивает способность наращивать производство, остаются слишком высокие цены на сырье и материалы, а также энергоносители“, – говорится в сообщении.

Очередной опрос НБУ был проведен з 4 декабря 2019 года до 3 января 2020 года среди руководителей 697 предприятий. Опрос репрезентативный по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий с количеством работников.

Напомним, НБУ останавливает запрет для ФЛП на использование денег со счетов для личных потребностей.

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Теги: экономика, бизнес, НБУ, Нацбанк, бизнесмен, экономика Украины
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