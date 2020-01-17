Рост экономики за 2019 год может оказаться максимальным за последние 8 лет
Рост украинской экономики должен оказаться на уровне прогнозов НБУ.
Рост украинской экономики окажется близок к прогнозам Нацбанка — на уровне 3,5%. Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга.
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Сологуб рассказал, что в четвертом квартале прошлого года рост экономики в стране замедлился.
“В целом по году наш прошлый прогноз был 3,5%, и мы ожидаем, что если эта цифра и изменится в негативную сторону, то очень незначительно“, — сказал Сологуб.
Если прогноз по росту подтвердится, то этот показатель станет максимальным за последние 8 лет.
Напомним, Нацбанк видит одну причину колебания гривны.
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