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Рост экономики за 2019 год может оказаться максимальным за последние 8 лет

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Рост украинской экономики должен оказаться на уровне прогнозов НБУ.
Рост украинской экономики окажется близок к прогнозам Нацбанка
Рост украинской экономики окажется близок к прогнозам Нацбанка
depositphotos.com

Рост украинской экономики окажется близок к прогнозам Нацбанка — на уровне 3,5%. Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга.

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Сологуб рассказал, что в четвертом квартале прошлого года рост экономики в стране замедлился.

“В целом по году наш прошлый прогноз был 3,5%, и мы ожидаем, что если эта цифра и изменится в негативную сторону, то очень незначительно“, — сказал Сологуб.

Если прогноз по росту подтвердится, то этот показатель станет максимальным за последние 8 лет.

Напомним, Нацбанк видит одну причину колебания гривны.

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Теги: НБУ, рост экономики, Сологуб
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  17.01.2020, 16:47
Оценка:  0
гость
Странные дела в Украине... А вот - Рост мирового ВВП на минимуме за 10 лет – ООН
Наверное кто-то все же врет...
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