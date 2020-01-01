Ставки по ипотеке в размере 10-11% реальны уже в этом году — Гончарук

Премьер считает, что это реальная, но амбициозная цель.

Премьер-министр Алексей Гончарук предполагает, что ставка по ипотеке в размере 10-11% годовых — это реальный прогноз на 2020 год. Об этом премьер заявил в ходе совещания по вопросам развития строительной сферы в пятницу, пишет Интерфакс-Украина.

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Премьер считает, что ставка 10-11% - это реальная, но амбициозная цель.

“Чтобы экономика развивалась интенсивно, нам нужно, чтобы у бизнеса был доступ к максимально дешевым ресурсам. Конечно, “минус один“ процент мы не сделаем в ближайшее время.Но дойти до 10-11% по ипотеке в этом году – это очень амбициозная, но важная задача. Мы с Национальным банком над этим работаем. При инфляции 4% это сложно, но реально“, – сказал премьер-министр.

Напомним, Гончарук назвал приоритетные задачи правительства.

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