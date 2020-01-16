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Гончарук назвал приоритетные задачи правительства

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Премьер считает, что нужно выполнить две главные задачи в финансовом секторе Украины.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
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Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о двух главных задачах в финансовом секторе страны. Об этом глава Кабмина сообщил во время презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве, пишет Сегодня.

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Премьер акцентировал, что у Кабмина в приоритете сейчас дешевые кредиты и расширение доступности финансовых услуг.

Увеличить рынок, привлечь максимальное количество людей – это задача номер два“, – отметил он.

Также Гончарук акцентировал, что у правительства есть четкий план работы.

Мы хорошо понимаем, что делать. У нас есть план. И о его небольшой части мы сегодня будем говорить очень подробно и профессионально“, – сказал он.

Напомним, Гончарук пообещал вывести экономику из “тени“.

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Теги: Гончарук, финансовый сектор, экономика, Кабмин
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Путин-Xyйло    16.01.2020, 16:56
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