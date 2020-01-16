Гончарук назвал приоритетные задачи правительства

Премьер считает, что нужно выполнить две главные задачи в финансовом секторе Украины.

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о двух главных задачах в финансовом секторе страны. Об этом глава Кабмина сообщил во время презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве, пишет Сегодня.

Читай также: Должны ли чиновники получать высокие зарплаты — эксперт

Премьер акцентировал, что у Кабмина в приоритете сейчас дешевые кредиты и расширение доступности финансовых услуг.

“Увеличить рынок, привлечь максимальное количество людей – это задача номер два“, – отметил он.

Также Гончарук акцентировал, что у правительства есть четкий план работы.

“Мы хорошо понимаем, что делать. У нас есть план. И о его небольшой части мы сегодня будем говорить очень подробно и профессионально“, – сказал он.

Напомним, Гончарук пообещал вывести экономику из “тени“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram