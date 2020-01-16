Гончарук назвал приоритетные задачи правительства
Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о двух главных задачах в финансовом секторе страны. Об этом глава Кабмина сообщил во время презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве, пишет Сегодня.
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Премьер акцентировал, что у Кабмина в приоритете сейчас дешевые кредиты и расширение доступности финансовых услуг.
“Увеличить рынок, привлечь максимальное количество людей – это задача номер два“, – отметил он.
Также Гончарук акцентировал, что у правительства есть четкий план работы.
“Мы хорошо понимаем, что делать. У нас есть план. И о его небольшой части мы сегодня будем говорить очень подробно и профессионально“, – сказал он.
Напомним, Гончарук пообещал вывести экономику из “тени“.
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