Бизнес спрогнозировал курс гривны на конец года

Бизнес улучшает прогноз по курсу укаринской валюты четвертый квартал подряд. Все больше предпринимателей верят, что доллар не вырастет больше 27 гривен.

Гривна девальвирует меньше, чем думали раньше depositphotos.com

Украинский бизнес ожидает рост среднего курса гривны на конец года на уровне 27,43 грн/доллар. Об этом сообщается докладе Национального банка за IV квартал 2019 года.

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Таким образом, девальвационные ожидания бизнеса снова улучшились. В I квартале 2019 года руководители предприятий ожидали курс на уровне 29,32 грн/доллар, во II квартале - на уровне 28,82 грн/доллар, в III квартале - 27,96 грн/доллар.

Существенно возросла доля респондентов, ожидающий, что обменный курс в следующие 12 месяцев не превысит 27 грн/доллар - до 44,1% (в III квартале 2019 года - 32,3%). Кроме того, 18,3% респондентов считают, что курс не превысит 26 грн/доллар.

Опрос НБУ был проведен с 4 декабря 2019 года до 3 января 2020 года среди руководителей 697 предприятий.

Стоит отметить, что с конца прошлого года гривна продолжает дешеветь. С 26 декабря по 17 января официальный курс доллара вырос на гривну.

Напомним, гривна улучшила позиции в индексе Биг-Мака.

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