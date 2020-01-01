Бизнес спрогнозировал курс гривны на конец года
Украинский бизнес ожидает рост среднего курса гривны на конец года на уровне 27,43 грн/доллар. Об этом сообщается докладе Национального банка за IV квартал 2019 года.
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Таким образом, девальвационные ожидания бизнеса снова улучшились. В I квартале 2019 года руководители предприятий ожидали курс на уровне 29,32 грн/доллар, во II квартале - на уровне 28,82 грн/доллар, в III квартале - 27,96 грн/доллар.
Существенно возросла доля респондентов, ожидающий, что обменный курс в следующие 12 месяцев не превысит 27 грн/доллар - до 44,1% (в III квартале 2019 года - 32,3%). Кроме того, 18,3% респондентов считают, что курс не превысит 26 грн/доллар.
Опрос НБУ был проведен с 4 декабря 2019 года до 3 января 2020 года среди руководителей 697 предприятий.
Стоит отметить, что с конца прошлого года гривна продолжает дешеветь. С 26 декабря по 17 января официальный курс доллара вырос на гривну.
Напомним, гривна улучшила позиции в индексе Биг-Мака.
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