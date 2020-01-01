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Какие профессии пользовались спросом в столице в 2019 году

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Наибольший спрос был на рабочие специальности.
Наибольший спрос был на рабочие специальности
Наибольший спрос был на рабочие специальности
depositphotos.com

Рабочие профессии были наиболее популярными в Киеве в 2019 году. Об этом сообщили в в Киевской городской службе занятости (КГЦЗ), пишет UBR.

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Квалифицированные специалисты рабочих сфер с наличием инструмент, а также рабочие по обслуживанию оборудования и машин пользовались в столице наибольшей популярностью в прошлом году.

Второе и третье место в списке популярных профессий в столице заняли украинцы, которые имеют простейшие профессии, а также работники сферы обслуживания и торговли.

18 тыс жителей столице в 2019 году нашли работу именно через КГЦЗ.

“Мы сознательно сделали акцент на углублении и расширении сотрудничества с работодателями, улучшении качества наших услуг. Одним из результатов этого сотрудничества можно считать увеличение с 16,2 до 17,4 тысячи количества работодателей, которые предоставили информацию о вакансиях, и увеличение количества самих вакансий в базе КМЦЗ на 4,2 тысячи – до 75 тысяч единиц“, – рассказала директор КГЦЗ Виктор Билич.

Рассказали в службе и о безработице — в Киеве он находится на уровне 5,7%, а по Украине — 8,1%.

200 украинцев с помощью службы занятости смогли открыть собственное дело.

Напомним, эксперты назвали тренды на рынке труда в 2020 году.

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Теги: работа, рынок труда, рабочие профессии
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