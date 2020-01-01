Кому из предпринимателей нужно использовать РРО

Некоторые группы бизнесменов могут обходится и без регистратора расчетных операций.

В этом году применение регистратора расчетных операций станет обязательным почти для всех предпринимателей depositphotos.com

В этом году применение регистратора расчетных операций станет обязательным почти для всех предпринимателей. Кому обязательно нужно будет использовать РРО, сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Тернопольской области.

“До 1 октября 2020 года регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций не применяются плательщиками единого налога второй-четвертой групп независимо от выбранного вида деятельности, объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 млн гривен”, – говорится в сообщении.

В то же время, к этим предпринимателям не относятся те, которые продают сложную бытовую технику, которая подлежит гарантийному ремонту, а также те бизнесмены, которые продают медицинские средства или оказывают медуслуги.

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Плательщики единого налога второй-четвертой групп не обязаны применять РРО до 1 января 2021 году. Но лишь в том случае, если из объем дохода в течение календарного года не превышает 1 млн гривен, независимо от выбранного вида деятельности.

Должны иметь РРО предприниматели, которые продают товары через интернет; продают бытовую технику, которая подлежит ремонту по гарантии; продают медицинские товары; продают ювелирные товары; занимаются розничной торговлей б/у товаров; рестораны, кафе, бистро; турагентства, туроператоры; продают текстиль (кроме тех людей, которые продают на рынке за наличные средства); продают автотранспортные средства.

Если доход ФЛП второй-четвертой групп в календарном году превышает 1 млн гривен, то применять РРО нужно в обязательном порядке.

Напомним, НБУ останавливает запрет для ФЛП на использование денег со счетов для личных потребностей.

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