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Экспорт курятины растет, а цены не падают: Почему мы покупаем дорогое мясо

Комментариев: 4
Эксперт рассказал, почему цена на украинскую курятину не снижаются.
Экспорт украинской курятины увеличивается, но цены в стране на мясо не становятся ниже
Экспорт украинской курятины увеличивается, но цены в стране на мясо не становятся ниже
depositphotos.com

Экспорт украинской курятины увеличивается, но цены в стране на мясо не становятся ниже. Экономисты рассказывают, что происходит с ценами на украинское мясо, пишет Сегодня.

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Журналисты отправились на один из столичных рынков, чтобы узнать, сколько тут стоит куриное мясо. Крылышки обойдутся украинцам минимум в 30 гривен за килограмм, а цены на филе начинаются от 99 грн. Продавцы жалуются, что продаж на мясо упали.

В то же время, министр экономикиТимофей Милованов утверждает, что Украина — один из самых крупных экспортеров куриного мяса в мире.

Но, несмотря на то, что мы много мяса экспортируем, для украинцев оно не так уж и доступно.

“То, что мы сейчас активно ориентируемся на экспорт, это имеет и свои преимущества, и свои недостатки. Причем недостатки мы чувствуем гораздо злее. Внешняя цена диктует внутреннюю цену“, – говорит агроэксперт Богдан Андрющенко.

Это говорит о том, что именно из-за большого количества экспорта цена на куриное мясо в Украине не падает. Производителям не выгодно продавать мясо дешево, когда за границу можно продать и подороже.

Напомним, Украина продаст две трети рекордного урожая зерна.

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Теги: экспорт, экспорт курятины, курятина, мясо, цены на продукты
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Комментариев (4)
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П    20.01.2020, 14:32
Оценка:  +4
П
Да на кой хер тот экспорт, если бабосы оседают в офшорах? Новая власть так же будет субсидировать этих гнид?
гость  (аноним)  20.01.2020, 14:27
Оценка:  +1
гость
Дык, еще до и при Порошенко, Украина, не понятно с какого куя (за наши налоги), субсидировала частный бизнес уе.б.ана Косюка и иже с ним! Эта мразь завалила рынок химическим, стероидным говном, отгрохала себе замок и в куй не дует! Получаем то, что заслужили
гость  (аноним)  20.01.2020, 14:26
Оценка:  0
гость
В раше кстати тоже... До нового года в Питере был цена тушка 95-105р.кг. Грудка 140-170.
korvin_ral    20.01.2020, 14:15
Оценка:  +1
korvin_ral
В тоже время, в любом Польском супермаркете Лидл, цена за филе 60-70 грн за кг.
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