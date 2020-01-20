Экспорт курятины растет, а цены не падают: Почему мы покупаем дорогое мясо

Эксперт рассказал, почему цена на украинскую курятину не снижаются.

Экспорт украинской курятины увеличивается, но цены в стране на мясо не становятся ниже depositphotos.com

Экспорт украинской курятины увеличивается, но цены в стране на мясо не становятся ниже. Экономисты рассказывают, что происходит с ценами на украинское мясо, пишет Сегодня.

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Журналисты отправились на один из столичных рынков, чтобы узнать, сколько тут стоит куриное мясо. Крылышки обойдутся украинцам минимум в 30 гривен за килограмм, а цены на филе начинаются от 99 грн. Продавцы жалуются, что продаж на мясо упали.

В то же время, министр экономикиТимофей Милованов утверждает, что Украина — один из самых крупных экспортеров куриного мяса в мире.

Но, несмотря на то, что мы много мяса экспортируем, для украинцев оно не так уж и доступно.

“То, что мы сейчас активно ориентируемся на экспорт, это имеет и свои преимущества, и свои недостатки. Причем недостатки мы чувствуем гораздо злее. Внешняя цена диктует внутреннюю цену“, – говорит агроэксперт Богдан Андрющенко.

Это говорит о том, что именно из-за большого количества экспорта цена на куриное мясо в Украине не падает. Производителям не выгодно продавать мясо дешево, когда за границу можно продать и подороже.

Напомним, Украина продаст две трети рекордного урожая зерна.

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