Украинцам больше не нужно расписываться при обмене валют
НБУ разрешил использование программных регистраторов расчетных операций во время проведения обмена валют.
НБУ разрешил использование программных регистраторов расчетных операций во время обмена валют. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
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Расчетные документы теперь можно будет создавать в электронном формате. Форма документов будет такой же, как и у бумажных версий. Нововведение также подразумевает, что украинцам больше не придется расписываться во время операции по обмену валют.
Напомним, НБУ обязал банки по-новому рассчитывать стоимость потребительских кредитов.
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