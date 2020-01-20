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Бороться с коррупцией сложно и долго — Зеленский

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В то же время, президент считает, что искоренить коррупцию в стране удастся.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Бороться с коррупцией сложно и долго. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью для израильского издания The Times of Israel.

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Президент рассказал, что в Украине продолжается реформирование органов прокуратуры. Зеленский акцентировал, что уже были уволены несколько тысяч служащих.

“Мы назначили нового руководителя Государственного бюро расследований и она реформирует иерархию. Мы ввели антикоррупционный суд в сентябре. С этим много проблем, как и со всем судебным процессом в Украине. Это долгий бой“, - говорит президент.

В то же время, президент считает, что коррупцию в Украине удастся искоренить, когда государственные институты станут сильнее.

Напомним, бизнес-омбудсмен Украины высказал опасения по поводу приватизации гособъектов.

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Теги: Зеленский, коррупция, борьба с коррупцией
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Комментариев (1)
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exolot    20.01.2020, 15:29
Оценка:  0
exolot
Бороться с коррупцией сложно и долго — Зеленский. Предлагаю максимально расслабиться и постараться получить удовольствие. Впрочем это уже происходит по всей Украине.
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