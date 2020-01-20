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Гончарук отчитался о снижении тарифов на 30%

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В 124 городах Украины за декабрь осуществили перерасчет 131 предприятие теплокоммунэнерго.
В Тернополе люди получили скидку за услуги теплоснабжения за три месяца
В Тернополе люди получили скидку за услуги теплоснабжения за три месяца
пресс-служба Кабмина

Цена в платежках за декабрь на тепло и горячую воду для граждан снижена до 30%. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

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По его словам, в 124 городах Украины осуществили перерасчет 131 предприятие теплокоммунэнерго. Также правительственную инициативу поддержали уже 19 областных центров: Винница, Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Запорожье, Белая Церковь, Кропивницкий, Северодонецк, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Чернигов, Ивано-Франковск, Киев.

Так, к примеру, за декабрь 2019 уменьшено платежки для населения:
- сумма перерасчета по 1-комнатных квартирах:
от 80 грн Киевская обл. и до 292 грн в Львовской обл;
- по 2-комнатных квартирах:
от 110 грн в Черниговской обл, до 435 грн в Днепропетровской обл .;
- по 3-комнатных квартирах:
от 140 грн в Днепропетровской обл, до 563 грн в Ровенской обл.

В Тернополе, как сообщил Гончарук, по решению органов местного самоуправления люди получили скидку за услуги теплоснабжения за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года.

“Уменьшение платежки уже сейчас - это результат, во-первых, совместной работы президента, правительства и органов местной власти. Это стало возможным, потому что цены на газ на рынке снизились. А правительство предоставило местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках“, - говорится в сообщении.

Напомним, в Минсоцполитики рассказали, будут ли должников лишать субсидии.

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Теги: Тарифы ЖКХ, тарифы, ЖКХ оплата ЖЭК услуги тарифы, жкх тарифы отопление, коммунальные платежи, тарифы на воду, Алексей Гончарук
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Комментариев (2)
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SINOBI-LIFE    20.01.2020, 15:56
Оценка:  +6
SINOBI-LIFE
Самокатчик снова ...здит как Троцкий,где снижена цена на горячую воду???
Чех.  (аноним)  20.01.2020, 15:48
Оценка:  +1
Чех.
Киев. Новая дарница. 64кв. за декабрь за тепло 2,5тыс. Это при том что на дворе плю совая температура. Вот вам и понижение.
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