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Украина падает в рейтинге инновационных экономик

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За два года Украина опустилась в рейтинге Bloomberg на 14 позиций. Также в рейтинге впервые за шесть лет сменился лидер.
Украинская экономика потеряла три позиции в Рейтинге инновационных экономик мира
Украинская экономика потеряла три позиции в Рейтинге инновационных экономик мира
depositphotos.com

Украинская экономика потеряла три позиции в Рейтинге инновационных экономик мира агентства Bloomberg.

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По обновленным данным, Украина занимает 56 место. А еще в начале 2018 года она находилась на 42-м месте. Год назад наша экономика была на 47 месте.

На первое место в рейтинге вышла Германия, потеснив Южную Корею, которая возглавляла рейтинг в течение шести лет. В то же время США опустились на одну ступень - 9 место. На третье место в рейтинге вышел Сингапур.

Япония опустилась на 12-е место, опустившись на три позиции ниже аналогичного показателя прошлого года. Вторая по величине экономика мира, Китай, поднялась на одну строчку вверх - 15 место.

 

Ежегодный Индекс инноваций Bloomberg в течение восьми лет анализирует десятки критериев, используя семь показателей, таких как расходы на исследования и разработки, производственные мощности и концентрацию высокотехнологичных публичных компаний.

Отметим, в рейтинге лучших стран мира по итогам 2019 года Украина заняла 68 место из 73. В предыдущем рейтинге Украина занимала 65 место из 80.

Напомним, рост экономики за 2019 год может оказаться максимальным за последние 8 лет.

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Теги: Украина, экономика, инновации, экономика Украины, украинская экономика
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