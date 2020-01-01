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Экономика Франции замедлила рост из-за забастовок

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Во Франции второй месяц продолжается общенациональная забастовка против пенсионной реформы.
Нынешняя волна забастовок во Франции приведет к замедлению роста экономики страны
Нынешняя волна забастовок во Франции приведет к замедлению роста экономики страны
depositphotos.com

Нынешняя волна забастовок во Франции приведет к замедлению роста экономики страны на 0,1% в течение одного квартала. Такой прогноз озвучил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, сообщает Reuters в понедельник, 20 января.

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Ле Мэр не указал, о каком квартале он говорит, но на прошлой неделе Банк Франции заявил, что забастовка сократила до 0,1% роста в четвертом квартале 2019 года.

“Влияние будет, но, думаю, оно будет ограниченным. Имеющиеся на сегодняшний день оценки показывают, что влияние составит 0,1 пункта роста в квартал. На весь год это очень ограниченное влияние“, – сказал Ле Мер.

Напомним, стало известно, что в Украине уровень безработицы ниже, чем во Франции и Италии.

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Теги: Забастовки, экономика, Франция, протесты, ВВП, протест, забастовка
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