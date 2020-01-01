Названы банки-лидеры по закрытию отделений

Больше всего отделений за прошлый год закрыл Ощадбанк. Не смотря на это, он является лидером по количеству открытых отделений.

За прошлый год украинские банки сократили количество своих подразделений до 8,002 тыяч, то есть за год закрылись 507 отделений, пишет НБУ в понедельник, 20 января. Читай также: Нацбанк будет менять внутреннюю структуру Наибольшее количество отделений закрыли Ощадбанк (303), ПриватБанк (93) и Проминвестбанк (55).

Больше всего отделений в Украине открыто у Ощадбанка (2327), ПриватБанка (1928) и Райффайзен Банк Аваль (496).

Напомним, Украина падает в рейтинге инновационных экономик.

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