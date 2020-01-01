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Названы банки-лидеры по закрытию отделений

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Больше всего отделений за прошлый год закрыл Ощадбанк. Не смотря на это, он является лидером по количеству открытых отделений.
Ощадбанк закрыл 303 отделения
Ощадбанк закрыл 303 отделения
Пресс-служба Ощадбанка
За прошлый год украинские банки сократили количество своих подразделений до 8,002 тыяч, то есть за год закрылись 507 отделений, пишет НБУ в понедельник, 20 января.

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Наибольшее количество отделений закрыли Ощадбанк (303), ПриватБанк (93) и Проминвестбанк (55). 

Больше всего отделений в Украине открыто у Ощадбанка (2327), ПриватБанка (1928) и Райффайзен Банк Аваль (496).
 

Напомним, Украина падает в рейтинге инновационных экономик.

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Теги: банки, ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль
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