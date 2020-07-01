Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нацбанк будет менять внутреннюю структуру

Комментариев: 0
Регулятор создает новые структуры.
Нацбанк планирует поменять внутреннюю структуру
Нацбанк планирует поменять внутреннюю структуру
Пресс-центр НБУ

Нацбанк планирует поменять внутреннюю структуру. Речь идет о получении новых функций по регулированию рынков небанковских финансовых услуг, которые получит с 1 июля 2020 года, которые получит из 1 июля 2020 от Нацкомфинуслуг в рамках проекту “сплит“.Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читай также: Украинцам больше не нужно расписываться при обмене валют

В Нацбанке рассказали, что было создано два новых департамента: методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений в блоке “Монетарная стабильность“ и надзора за страховым рынком в блоке “пруденциального надзора“.

“До 1 июля 2020 года эти подразделения будут заниматься разработкой предложений Национального банка к законодательным инициативам, нормативно-правовым актам и процессам, которые будут способствовать эффективной правопреемственности функций от Нацкомфинуслуг“, - говорится в сообщении.

Также грядут изменения и в существующей структуре НБУ. В частности, было создано Управление надзора за небанковскими кредитными учреждениями и Управление надзора за финансовыми компаниями в структуре Департамента надзора.

Читай также: Кому из предпринимателей нужно использовать РРО

Решили также обновить структуру Департамента лицензирования. Теперь Департамент будет иметь четыре управления - лицензирование кредитных учреждений, лицензирование страховых компаний, лицензирование финансовых компаний и экспертно-аналитическое управление, а также отдел лицензирования платежных услуг.

“В ближайшее время будут объявлены конкурсные отборы на руководящие должности в новые подразделение и подбор на вакантные должности, которые появились в результате внесения изменений в организационную структуру Национального банка“, - заявили в НБУ.

Нацбанк создает несколько новых управлений
Нацбанк создает несколько новых управлений
bank.gov.ua
 

Напомним, НБУ обязал банки по-новому рассчитывать стоимость потребительских кредитов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: НБУ, структура Нацбанка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь