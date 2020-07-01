Нацбанк будет менять внутреннюю структуру

Регулятор создает новые структуры.

Нацбанк планирует поменять внутреннюю структуру. Речь идет о получении новых функций по регулированию рынков небанковских финансовых услуг, которые получит с 1 июля 2020 года, которые получит из 1 июля 2020 от Нацкомфинуслуг в рамках проекту “сплит“.Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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В Нацбанке рассказали, что было создано два новых департамента: методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений в блоке “Монетарная стабильность“ и надзора за страховым рынком в блоке “пруденциального надзора“.

“До 1 июля 2020 года эти подразделения будут заниматься разработкой предложений Национального банка к законодательным инициативам, нормативно-правовым актам и процессам, которые будут способствовать эффективной правопреемственности функций от Нацкомфинуслуг“, - говорится в сообщении.

Также грядут изменения и в существующей структуре НБУ. В частности, было создано Управление надзора за небанковскими кредитными учреждениями и Управление надзора за финансовыми компаниями в структуре Департамента надзора.

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Решили также обновить структуру Департамента лицензирования. Теперь Департамент будет иметь четыре управления - лицензирование кредитных учреждений, лицензирование страховых компаний, лицензирование финансовых компаний и экспертно-аналитическое управление, а также отдел лицензирования платежных услуг.

“В ближайшее время будут объявлены конкурсные отборы на руководящие должности в новые подразделение и подбор на вакантные должности, которые появились в результате внесения изменений в организационную структуру Национального банка“, - заявили в НБУ.

Нацбанк создает несколько новых управлений bank.gov.ua

Напомним, НБУ обязал банки по-новому рассчитывать стоимость потребительских кредитов.

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