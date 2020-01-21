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Беларусь начала закупать нефть у Норвегии

Комментариев: 2
Нефть с месторождения Johan Sverdrup по своим качествам сопоставима с российской маркой Urals, которую традиционно покупает Беларусь.
Белорусская нефтяная компания БНК приобрела партию норвежской нефти
Белорусская нефтяная компания БНК приобрела партию норвежской нефти
depositphotos.com

Белорусская нефтяная компания БНК приобрела партию норвежской нефти, добываемой на месторождении Johan Sverdrup. Об этом сообщило накануне агентство Reuters.

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Норвежская нефть будет доставлена в Беларусь через литовский порт Клайпеда. Танкер Breiviken с 80 000 тоннами нефти прибудет 22 января. Оттуда нефть будет доставлена к Новополоцкому НПЗ (Нафтан) по железной дороге.

По сведениям агентства, после получения первой партии топлива белорусская сторона собирается продолжать переговоры о дальнейших поставках. Предположительно продавцом нефти выступила французская компания Total.

Отмечается, что нефть с месторождения Johan Sverdrup по своим качествам сопоставима с российской маркой Urals, которую традиционно покупает Беларусь.

Напомним, Saudi Aramco увеличила стоимость своего IPO до почти 30 млрд долларов.

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Теги: нефть, Беларусь, Норвегия, НПЗ
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.01.2020, 12:46
Оценка:  +1
гость
Тема расскрыта наполовину.Россия продолжает беспошлинно продавать бульбашам нефть но В ОБЪЕМАХ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ.Все что свыше(для продажи гсм лохлам)-по мировым ценам.Норвеги видать предложили дешевле, если доставка не будет слишком затратной.
tehlider    21.01.2020, 13:09
Оценка:  -1
tehlider
К беларусам по-тихоньку доходит, что не стоит иметь дела с мокшами. Империя пришел конец, в смысле Х**ЛО.
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