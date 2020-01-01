Неформальные платежи должны исчезнуть из больниц — Скалецкая

Министр считает, что больницы не будут брать неформальные средства от пациентов, поскольку будет официальное финансирование.

В Министерстве здравоохранения надеются, что в больницах исчезнут неформальные платежи, которые требуются от пациентов. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью для Сегодня.

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Министр считает, что такие платежи не нужны, поскольку, кроме контракта с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), больницы также будут брать деньги с пациентов за платные услуги.

“Я надеюсь, что неформальные платежи больницы вообще требовать не будут. Поскольку заведения, кроме контракта с НСЗУ, получают возможность получать другие средства за платные услуги, или из местного бюджета, от страховых компаний. Местный бюджет может создать местные программы по тем или иным заболеваниям. Это означает, что законных способов получать официальные платежи достаточно много. Неформальных платежей, благотворительных взносов – не будет. Если такие вещи будут, для этого есть горячая линия 1677, по которой мы будем собирать такие жалобы”, – рассказала министр.

Напомним, раннюю диагностику опухолей теперь будут проводить бесплатно.

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