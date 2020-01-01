Резервы Украины: В чем НБУ хранит государственные средства
По состоянию на 1 января 2020 года 84% (или 21,31 млрд долларов) международных резервов Украины было вложено в ценные бумаги. Речь идет о бумагах, которые имеют высокие международные рейтинги, в основном — это государственные облигации США с рейтингом ААА. Об этом сообщают в Национальном банке Украины.
11% резерва НБУ хранит в наличности, депозитах, средствах на корреспондентских счетах в других центральных банках, а также коммерческих банках с высоким рейтингом. Монетарное золото составляет 5% всего резерва.
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Стоит отметить, что 77% резерва (19,4 млрд долларов) размещено в долларовых активах, номинированных в долларах США, 11% - в евро, 2% - в фунтах стерлингов, 2% - в японских иенах, 3% - в китайских юанях.
“Такая структура резервов полностью соответствует мировой практике“, - говорят в НБУ.
Также в Нацбанке уверяют, что резервов достаточно для погашения госдолга.
Напомним, НБУ обязал банки по-новому рассчитывать стоимость потребительских кредитов.
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