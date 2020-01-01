Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Резервы Украины: В чем НБУ хранит государственные средства

Комментариев: 0
84% международных резервов Украины было вложено в ценные бумаги.
21,31 млрд долларов международных резервов Украины было вложено в ценные бумаги
21,31 млрд долларов международных резервов Украины было вложено в ценные бумаги
depositphotos.com

По состоянию на 1 января 2020 года 84% (или 21,31 млрд долларов) международных резервов Украины было вложено в ценные бумаги. Речь идет о бумагах, которые имеют высокие международные рейтинги, в основном — это государственные облигации США с рейтингом ААА. Об этом сообщают в Национальном банке Украины.

Монетарное золото составляет 5% всего резерва
Монетарное золото составляет 5% всего резерва
bank.gov.ua

11% резерва НБУ хранит в наличности, депозитах, средствах на корреспондентских счетах в других центральных банках, а также коммерческих банках с высоким рейтингом. Монетарное золото составляет 5% всего резерва.

Читай также: Нацбанк будет менять внутреннюю структуру

Стоит отметить, что 77% резерва (19,4 млрд долларов) размещено в долларовых активах, номинированных в долларах США, 11% - в евро, 2% - в фунтах стерлингов, 2% - в японских иенах, 3% - в китайских юанях.

Структура международных резервов в разрезе валют
Структура международных резервов в разрезе валют
bank.gov.ua

“Такая структура резервов полностью соответствует мировой практике“, - говорят в НБУ.

Также в Нацбанке уверяют, что резервов достаточно для погашения госдолга.

Напомним, НБУ обязал банки по-новому рассчитывать стоимость потребительских кредитов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: НБУ, резервы НБУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь