В Нафтогазе прокомментировали снятие арестов с активов Газпрома

Арест был снят, поскольку Газпром заплатил Украине 2,9 млрд долларов .

“Нафтогаз“ получил 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Именно поэтому были сняты аресты с активов российского “Газпрома“. Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины“.

Читай также: Разморожены арестованные активы Газпрома

В “Нафтогазе“ рассказали, что аресты были наложены, чтобы заставить “Газпром“ заплатить указанную сумму.

“Мы получили 2,9 млрд долларов деньгами от “Газпрома“ 27 декабря 2019 г. Долг взыскан“, - отметили в пресс-службе.

Напомним, Коболев договаривается о новом контракте в Нафтогазе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram