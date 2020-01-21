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В Нафтогазе прокомментировали снятие арестов с активов Газпрома

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Арест был снят, поскольку Газпром заплатил Украине 2,9 млрд долларов .
"Нафтогаз" получил 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража
"Нафтогаз" получил 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража
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“Нафтогаз“ получил 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Именно поэтому были сняты аресты с активов российского “Газпрома“. Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины“.

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В “Нафтогазе“ рассказали, что аресты были наложены, чтобы заставить “Газпром“ заплатить указанную сумму.

“Мы получили 2,9 млрд долларов деньгами от “Газпрома“ 27 декабря 2019 г. Долг взыскан“, - отметили в пресс-службе.

Напомним, Коболев договаривается о новом контракте в Нафтогазе.

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Теги: Нафтогаз, Газпром, Стокгольмский арбитраж
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wahmurkadurnaya    21.01.2020, 14:05
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wahmurkadurnaya
Ох, заживемо тепер ...
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