В Нафтогазе прокомментировали снятие арестов с активов Газпрома
Арест был снят, поскольку Газпром заплатил Украине 2,9 млрд долларов .
“Нафтогаз“ получил 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Именно поэтому были сняты аресты с активов российского “Газпрома“. Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины“.
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В “Нафтогазе“ рассказали, что аресты были наложены, чтобы заставить “Газпром“ заплатить указанную сумму.
“Мы получили 2,9 млрд долларов деньгами от “Газпрома“ 27 декабря 2019 г. Долг взыскан“, - отметили в пресс-службе.
Напомним, Коболев договаривается о новом контракте в Нафтогазе.
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