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МВФ прогнозирует возвращение Великой депрессии

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В организации считают, что мировую экономику снова ждет масштабный кризис .
Мировая экономика может снова столкнуться с Великой депрессией
Мировая экономика может снова столкнуться с Великой депрессией
depositphotos.com

Мировая экономика может снова столкнуться с Великой депрессией. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, выступая в Институте мировой экономики Петерсона, сообщает The Guardian.

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Такая ситуация может сложится из-за мирового неравенства, а также отсутствия стабильности в финансовом секторе.

В МВФ утверждают, что мировая ситуация в экономике сегодня схожа с той, которая была в 1920-х годах. Тогда в 1929 году был масштабный крах мирового финансового рынка.

Кристалина Георгиева также акцентировала, что хотя неравенство между странами сократилось, внутри стран ситуация значительно ухудшилась.

“В Великобритании, к примеру, 10% самых обеспеченных граждан имеют столько же богатства, сколько 50% беднейших. Эта ситуация наблюдается практически в каждой стране Организации экономического сотрудничества и развития, где разрыв между богатейшими и беднейшими слоями достиг или близок к рекордному“, — сказала она.

Напомним, Украина падает в рейтинге инновационных экономик.

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Теги: великая депрессия, МВФ, Кристалина Георгиева
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