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Украина передумала заключать таможенный союз с ЕС - Кулеба

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В то же время, Украина рассчитывает на упрощение таможенных процедур.
Украина не планирует заключать таможенный союз с ЕС
Украина не планирует заключать таможенный союз с ЕС
facebook.com/dmytro.kuleba

Украина не планирует заключать таможенный союз с ЕС. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба, пишет Экономическая правда.

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Вместо таможенного союза, Украина рассчитывает на упрощение таможенных процедур.

Кулеба рассказал об условиях, которые Украина планирует обсуждать во время заседания Совета ассоциации, которое планируется на 28 января.

Среди приоритетов для Украины — интеграция в энергетический и цифровой рынки ЕС, промышленный безвиз.

“Помимо этого, на повестке дня – присоединение к Европейскому зеленому соглашению, а это охватит почти все сектора, а также актуализация условий торговли. В 2019 году у нас было 32 товарные позиции, по которым европейские квоты были полностью или почти полностью исчерпаны. То же самое - в 2018 году. Годом ранее таких позиций было 26. Это означает, что нам уже тесно в этих условиях“, - добавил вице-премьер.

Напомним, Кабмин работает над облегчением условий ведения бизнеса в Украине.

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Теги: Таможенный союз, ЕС, Кулеба
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