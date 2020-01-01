Минсоцполитики будет платить территориальным громадам за предоставление украинцам социальных сервисов

Пункты приема документов украинцев будут создавать и в маленьких населенных пунктах.

Минсоцполитики Украины будет платить территориальным громадам за предоставление украинцам социальных сервисов. На эти нужды в бюджете предусмотрели 150 млн гривен. Об этом заявила министр социальной политики Юлия Соколовская, пишет Сегодня.

“Мы упрощаем жизнь людей: уже в этом году внедрим систему фронт-офисов, которая позволит предоставлять социальные сервисы в каждой ОТГ. Теперь для подачи документов на назначение различных видов социальной помощи человеку не нужно будет ехать в районный или областной центр. Данный сервис будет доступен даже в маленьком населенном пункте. Чтобы стимулировать ОТГ к развитию этой системы, Минсоцполитики будет платить за каждый прием документов из государственного бюджета. На это предусмотрено 150 млн грн“, - пояснила Соколовская.

Инициатива поможет людям существенно экономить время при подаче документов, поскольку не нужно будет ездить в районные центы. Пункты приема документов будут находится и в маленьких населенных пунктах.

“Фронт-офисы будут только принимать документы и выдавать результаты обработки заявителям. При этом обработкой документов будет заниматься “бэк-офис“, в который информация будет направляться сразу с нескольких “фронтов“. Таким образом мы не только расширим сеть, но и оптимизируем работу всего механизма“, – резюмировала министр.

Напомним, в Украине увеличили помощь для одиноких матерей.

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