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В Минэкономики объяснили ситуацию с платными услугами на ProZorro

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Информация о том, что ProZorro ввела 5% комиссии на все закупки не соответствует действительности. Тариф действует только в пилотном проекте допороговых закупок ProZorro Market.
На самом деле, 5% комиссии от сделки - это тариф
На самом деле, 5% комиссии от сделки - это тариф
ProZorro

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объяснио ситуацию о якобы введении комиссии в 5% на услуги ProZorro. Об этом сообщается на сайте ведомства.

“Первое, - системы ProZorro, инструмент допороговых закупок ProZorro Market и система ProZorro.Продажи - это разные системы. Государственное предприятие Prozorro и инструмент ProZorro Market - это сфера государственных закупок, а государственное предприятие ProZorro.Продажи отвечает за продажу и аренду государственных ресурсов“, - говорится в сообщении.

В СМИ появилась информация, что якобы 5% комиссии, вводится для всех закупок. На самом деле, 5% комиссии от сделки - это тариф, от 15 января действует только в пилотном проекте допороговых закупок ProZorro Market. ProZorro Market - это новый инструмент для закупок товаров широкого потребления на небольшие суммы (до 200 тыс.грн).

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Инструмент не является обязательным для использования заказчиками. Со старта работы в апреле 2019 года, государственные органы заказали в нем товаров на сумму 10 млн грн, что составляет менее 0,1% за аналогичный период в системе ProZorro.

“По принципу работы ProZorro Market является обычным интернет-магазином для бюджетных учреждений и как любой маркетплейс взимает с бизнеса плату за размещение там товаров“, - отмечается в сообщении.

К январю 2019 сервис был бесплатным, но для того, чтобы была возможность пополнять ассортимент товаров и квалификовуваты каждого поставщика, а также развивать интерфейс и клиентский сервис, был введено тариф. В частности, Центральная закупочная организация получает 3%, а электронную площадку-провайдер услуги - 2%.

“Плата за участие в публичных закупках определяется постановлением Кабинета министров. Максимальный размер платы сейчас составляет 3400 грн. Именно столько нужно заплатить за участие в тендере по ожидаемой стоимостью от 4 миллионов гривен. В целом, размер тарифов в системе ProZorro составляет до 0,1% от ожидаемой стоимости закупки (а не 5%)“, - отметили в Минэкономики.

Напомним, ранее сообщалось, что система госзакупок ProZorro стала платной.

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Теги: Минэкономики, госзакупки, услуги, государственные закупки, ProZorro
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