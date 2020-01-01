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Украинцы смогут подавать документы на оформление пенсии в режиме онлайн

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Скоро такая опция заработает в приложении "Дія".
Украинцы при выходе на пенсию смогут подавать документы в режиме онлайн
Украинцы при выходе на пенсию смогут подавать документы в режиме онлайн
depositphotos.com

Украинцы при выходе на пенсию смогут подавать документы в режиме онлайн. Такая услуга будет доступна в приложении “Дія“. Об этом сообщается на странице сервиса в Facebook.

“Услуга Е-пенсия появится в “Дії“ в этом году и станет полностью автоматизированной и максимально удобной“, - говорится в сообщении.

Подать заявление на оформление пенсии можно будет в приложении, прикрепив необходимые документы с электронной подписью. Потом нужно будет забрать удостоверение в сервисном центре, принеся с собой оригиналы документов.

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Также планируют и сократить количество документов, чтобы люди тратили меньше времени на сканирование, копирование и т.д.

Подать заявление на оформление пенсии можно будет в мобильном приложении
Подать заявление на оформление пенсии можно будет в мобильном приложении
facebook.com

Напомним, стало известно, сколько украинцев получают пенсию в размере 10 тыс грн.

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Теги: пенсия, приложение "Дія", Е-пенсия
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