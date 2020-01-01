Украинцы смогут подавать документы на оформление пенсии в режиме онлайн
Украинцы при выходе на пенсию смогут подавать документы в режиме онлайн. Такая услуга будет доступна в приложении “Дія“. Об этом сообщается на странице сервиса в Facebook.
“Услуга Е-пенсия появится в “Дії“ в этом году и станет полностью автоматизированной и максимально удобной“, - говорится в сообщении.
Подать заявление на оформление пенсии можно будет в приложении, прикрепив необходимые документы с электронной подписью. Потом нужно будет забрать удостоверение в сервисном центре, принеся с собой оригиналы документов.
Читай также: В каком возрасте идут на пенсию жители Европы
Также планируют и сократить количество документов, чтобы люди тратили меньше времени на сканирование, копирование и т.д.
Напомним, стало известно, сколько украинцев получают пенсию в размере 10 тыс грн.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил