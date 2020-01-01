Нефть продолжает падение на новостях из Китая

За два дня стоимость нефти снизилась более чем на два доллара за баррель. Эксперты ожидают падение на 3 доллара.

Мировые цены на нефть продолжают падать на новостях из Китая о распостранении смертельного коронавируса, унесшего жизни уже 25 человек.

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Как свидетельствую данные торгов в четверг, 23 января, стоимость фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,25% - до $61,79 за баррель, что является минимумом с 4 декабря.

В свою очередь, нефть марки WTI подешевела на 2,45%, до $55,35 за баррель.

Напомним, Всемирный банк спрогнозировал цены на нефть.

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